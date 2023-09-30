Директор Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" рассказал, какие сюрпризы на поле боя способен принести октябрь

Украина прощается с очередным сентябрем войны. Ожидания от октября те же, что были ранее и будут далее. Мы ожидаем нашей победы. Вплоть до того, как она настанет.

Учитывая это, основное внимание в октябре сосредоточено на фронте. Тем более, что в последнее время появились приятные новости о создании определенных условий для прорыва фронта на юге. Что массово, рекордно уничтожается российская артиллерия.

Украинские военнослужащие сковали россиян в районе Бахмута, те там почти в кольце. Оккупанты вынуждены растягивать свои силы и средства по всему фронту. И где-то явно проявится слабина. Со всеми вытекающими.

Многие экспертные структуры, тот же Институт изучения войны, с осторожным оптимизмом смотрят на ситуацию. Более позитивно для нас, чем месяц-два назад.

Так что октябрь в военном контексте дает больше надежды на успехи ВСУ на фронте.

Понятно, что всё зависит от наличия необходимых вооружений в необходимых количествах. И если это правда, что нам уже передали, официально не афишируя, те же ATACMS и, возможно, другие дальнобойные ракеты, ситуация может стать более радующей нас в ракурсе деоккупации украинских территорий.

Я не военный эксперт, но судя по общедоступной информации и комментариям аналитиков именно в этой сфере – октябрь способен принести Украине приятные сюрпризы на поле боя.

Что касается внутренней политики, то ее в Украине нет. И ожидать оживления тут до окончания войны вряд ли приходится.

Те же заявления первого вице-спикера парламента Александр Корниенко о том, что тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с усилением главы государства. Но это не "здесь и сейчас", а в гипотетическом будущем.

Впрочем, это не ко времени не только сейчас, но и в принципе. И сами "слуги", похоже, это поняли, начав давать заднюю.

Следует также принимать во внимание, что западные партнеры фактически поставили нам план на ближайшие 6-18 месяцев, обнародовав на последней неделе сентября письмо с перечнем реформ. И с дедлайнами. И октябрь покажет, насколько серьезно восприняла эти пожелания украинская власть. Понимает ли она, что пришла пора реальных дел, а не спектаклей. Стратегических, а не тактических действий.

Раз уж украинское правительство оказалось не способно составить соответствующий план – за нас это сделали американцы и европейцы. Посмотрим, как будет двигаться по нему действующая украинская власть. Похоже, живущая в некой параллельной реальности. Заявляющая, что мы выполнили чуть ли не все условия для приема в ЕС. Что не соответствует действительности. И именно об этом – то самое письмо, подлинность которого подтвердило посольство США в Украине. И где, среди прочего, указано, что такие-то и такие-то реформы (включая реформирование наблюдательных советов госпредприятий, антикоррупционных органов, высшего совета правосудия, собственно судебной власти, ряд изменений в работе Минобороны, СБУ и так далее) важны для евроинтеграции Украины.

Поведение украинской власти напоминает детей, играющих в песочнице и строящих какие-то крепости и замки, не понимая, что гоняющий рядом на велосипеде старший парень может легко заехать в песочницу, разрушив все наши зыбкие строения.

Во внешней политике в октябре особых мероприятий с участием украинской власти (типа сентябрьского визита Зеленского в США и Канаду, участия в Генассамблее ООН) вроде бы не намечается. Но тут нам интересна анонсированная на второй месяц осени поездка российского диктатора путина в Китай.

Причем, в октябре же намечен саммит с участием Китая, Японии и Южной Кореи. И именно эта встреча может оказаться более значимой, что путинская поездка в КНР.

Пока выглядит так, что Китай не хочет явно играть на стороне рф, опасается конфронтации с Западом. И встреча с такими союзниками США в азиатском регионе, как Япония и Южная Корея может завершиться некими взаимными гарантиями. Причем, не только по Тайваню (больной для КНР вопрос), но и в ракурсе российско-украинской войны.