Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака

Депутаты согласовали 23 комитета Рады. Мероприятия на День Независимости. Задержан заместитель министра МинВОТ Грымчак.

Список комитетов Рады 9-го созыва

Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве.

Председатель подготовительной депутатской группы, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на создании в Верховной Раде отдельного комитета по делам молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого, подготовительная депутатская группа приняла решение, что предложит Центральной избирательной комиссии провести вручение новоизбранным депутатам удостоверения и нагрудного знака в Верховной Раде.

Правительство утвердило празднования на август

Кабинет министров Украины на заседании 15 августа утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Соответствующий проект распоряжения Кабмина разработан Министерством культуры во исполнение указа президента Украины.

Задержание Грымчака

14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.