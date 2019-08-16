Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака

Список комитетов Рады 9-го созыва
Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве.
Председатель подготовительной депутатской группы, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на создании в Верховной Раде отдельного комитета по делам молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме этого, подготовительная депутатская группа приняла решение, что предложит Центральной избирательной комиссии провести вручение новоизбранным депутатам удостоверения и нагрудного знака в Верховной Раде.
Правительство утвердило празднования на август
Кабинет министров Украины на заседании 15 августа утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Соответствующий проект распоряжения Кабмина разработан Министерством культуры во исполнение указа президента Украины.
Задержание Грымчака
14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.
Служба безопасности Украины обнародовала видео материалы с места задержания помощника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.
Генпрокуратура решает вопрос относительно сообщения о подозрении заместителю министра министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его сообщнику.
Правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет.
Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении в по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины,
Ответные матчи Мариуполя и Зари в Лиге Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" принимала софийский ЦСКА. Матч прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
Мариуполь в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы проиграл АЗ Алкмаар со счетом 0:4. Отметим, что поединок состоялся в Гааге из-за того, что на домашнем стадионе АЗ обвалилась часть крыши.
Новый тренер Динамо
Украинский специалист Алексей Михайличенко занял пост главного тренера Динамо Киев после увольнения Александра Хацкевича.