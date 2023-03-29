У кого День ангела 29 марта: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 29 марта, отмечается Всемирный день пианиста, День самопознания, День шампиньонов, Международный день русалки, День ветеранов вьетнамской войны в США. Кроме того, в этот день также празднуют свои Дни ангела носители десяти имен.

Мужские именины 29 марта

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру и очень распространено в Украине. Переводится как "тот, кто защищает".

Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Эмиль, Емельян, — это две формы одного имени, которое значит "соперник" или "льстивый".

Иван, — это популярное в Украине имя имеет древнееврейское происхождение и значит "благословенный Богом".

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой". Получило широкое распространение в христианских народах благодаря апостолу Павлу.

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Скорее всего, так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Ян, — есть две теории, откуда могло произойти это имя. По одной, это еще одна форма древнееврейского имени "Йоханан" и переводится как "благословенный Богом" (как и имя Иван). По другой же версии это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 29 марта не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2023 году и что нельзя делать на этот праздник.