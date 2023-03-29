У кого День ангела 29 березня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 29 березня, відзначають Всесвітній день піаніста, День самопізнання, День печериць, Міжнародний день русалки, День ветеранів в’єтнамської війни у США. Окрім того, цього дня також святкують свої Дні ангела носії десяти імен.

Чоловічі іменини 29 березня

Олександр, — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу і дуже поширене в Україні. Перекладається як "той, хто боронить".

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Еміль, Омелян, — це дві форми одного імені, яке означає "суперник" або "улесливий".

Іван, — це популярне в Україні ім’я має давньоєврейське походження і означає "благословенний Богом".

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий". Набуло широкого поширення в християнських народах завдяки апостолу Павлу.

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Трохим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Найімовірніше, так називали дітей, яких не могла вигодувати біологічна мати.

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Ян, — є дві теорії, звідки могло походити це ім’я. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою ж версією це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 29 березня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли Вербна неділя 2023 року і що не можна робити на це свято.