У кого День ангела 29 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 29 апреля, отмечается Всеукраинский день футбола, Международный день танца, День астрономии, Международный день ветеринарного врача, Всемирный день исполнения детских желаний. Кроме того, носители девяти имен в этот день празднуют свой День ангела.

Мужские именины 29 апреля

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Женские именины 29 апреля

Арина, — по самой распространенной версии это имя было формой имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Василиса (Василина), — это имя древнегреческого происхождения, которое является женской версией имени Василий и значит "царица", "царственная".

Галина, — это имя происходит от древнегреческого "галэнэ", что буквально значит "штиль", "безмятежность", "спокойствие".

Ирина, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие".

Ника, — это имя древнегреческой богини Победы. Оно используется как самостоятельное имя, но также Никами сокращенно называют носительниц имен Вероника, Моника, Доминика и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в мае 2023 года по картам Таро.