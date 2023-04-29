У кого День ангела 29 апреля: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 29 апреля, отмечается Всеукраинский день футбола, Международный день танца, День астрономии, Международный день ветеринарного врача, Всемирный день исполнения детских желаний. Кроме того, носители девяти имен в этот день празднуют свой День ангела.
Мужские именины 29 апреля
Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".
Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Павел, — переводится с латинского как "небольшой".
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".
Женские именины 29 апреля
Арина, — по самой распространенной версии это имя было формой имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.
Василиса (Василина), — это имя древнегреческого происхождения, которое является женской версией имени Василий и значит "царица", "царственная".
Галина, — это имя происходит от древнегреческого "галэнэ", что буквально значит "штиль", "безмятежность", "спокойствие".
Ирина, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие".
Ника, — это имя древнегреческой богини Победы. Оно используется как самостоятельное имя, но также Никами сокращенно называют носительниц имен Вероника, Моника, Доминика и т.п.
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