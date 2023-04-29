У кого День ангела 29 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 29 квітня, відзначають Всеукраїнський день футболу, Міжнародний день танцю, День астрономії, Міжнародний день ветеринарного лікаря, Всесвітній день виконання дитячих бажань. Крім того, носії дев’яти імен цього дня святкують День ангела.

Чоловічі іменини 29 квітня

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Жіночі іменини 29 квітня

Аріна, — за найпоширенішою версією, це ім’я було формою імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Василина (Василіса), — це ім’я давньогрецького походження, яке є жіночою версією імені Василь і означає "цариця", "царська".

Галина, — це ім’я походить від давньогрецького "галене", що буквально означає "штиль", "безтурботність", "спокій".

Ірина, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" або "спокій".

Ніка — це ім’я давньогрецької богині Перемоги. Воно використовується як самостійне ім’я, але також Ніками скорочено називають носіями імен Вероніка, Моніка, Домініка тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у травні 2023 року за картами Таро.