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Лайфхаки, которые продлят "жизнь" овощам: как правильно хранить огурцы в холодильнике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сохраняйте свежесть огурцам надолго
Сохраняйте свежесть огурцам надолго. Фото pixabay.com

Простые секреты экономии

Обычно любимые огурцы хранятся не очень долго – 1-3 дня, тогда они начинают увядать. Увеличить этот срок хотя бы до трех недель – дело нелегкое.

Вместе с Ukr.Media расскажем о уловках, которые сохранят свежесть продукту. Если вы будете следовать этим советам, ваши огурцы будут храниться долго, а вы хорошо сэкономите деньги.

Какие огурцы следует отбирать для хранения

Для длительного хранения в свежем виде подойдут огурцы грунтовые, не переросшие, без повреждений. Отдавайте предпочтение специальным сортам огурцов с более плотной кожурой. Перед хранением мыть плоды не нужно, чтобы не разрушить их защитную природную пленку.

Какие условия необходимы для хранения огурцов

Правильная температура хранения огурцов – от 4-6 градусов С до 8 градусов С, идеальная влажность – 85-95%. При более низких температурах хранения огурцы переохлаждаются, а мякоть становится скользкой. Именно поэтому в морозильниках огурцы не хранят – они становятся мягкими, с нехарактерной и неприятной текстурой.

Как хранить огурцы в холодильнике

Идеальная температура для сохранения огурцов свежими – на нижней полке холодильника. Но влажность там очень низкая, и огурцы "умирают" за 7-10 дней. С этой проблемой можно справиться, если положить огурцы в полиэтиленовый пакет и прикрыть сверху влажным полотенцем. При необходимости полотенце нужно смочить.

Можно раз в сутки вынимать огурцы из холодильника, доставать из пакета, опрыскивать водой, дать высохнуть и снова упаковывать в холодильник. Это позволит продлить срок хранения плодов – до 20 дней.

Огурцы можно завернуть в бумажные салфетки, сложить в целофановый пакет и поместить в холодильник. Таким образом они сохранят свежесть на 15-20 дней.

При хранении огурцов в холодильнике учтите, что многие фрукты и овощи выделяют этилен, способствующий созреванию. Потому класть огурцы рядом с такими плодами не следует.

А чтобы огурцы не горчили, попробуйте один лайфхак. Эта хитрость поможет избежать сразу трех проблем.

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