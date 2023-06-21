У кого День ангела 22 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 22 июня, в 2023 году отмечается День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, День позитивных медиа, Всемирный день тропического леса, Кириллов день, славянский праздник День Скипера Змея (Змеиный день). Также в этот день празднуют свои именины носители более десятка имен.

Женские именины 22 июня

Марианна, — это имя появилось от слияния имен "Анна" и "Мария". Также популярна такая форма этого имени как Марьяна. 22 июня чтится мученица Мариамна.

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 22 июня церковью чтится Мария Персидская.

Марфа, — это древнее имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "хозяйка", "госпожа".

Марта, — согласно основной версии, это имя появилось как форма имени Марфа, а по другой версии оно значит "та, что родилась в марте". Также есть и арабская версия происхождения имени (и согласно с ней оно значит "знаменитая"). При этом покровительницами носительниц имени Марта являются святые Марфы, и 22 июня почитается святая Марфа Персидская.

Фекла, — это редкое на сегодняшний день имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "слава Божья". 22 июня церковью чтится Фекла Персидская.

Мужские именины 22 июня

Александр, — греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 22 июня почитается епископ Прусский Александр и игумен Александр Куштский.

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 22 июня почитается праведный Алексий Мечев московский.

Иван, Ян, — считается, что это две формы, возникнувшие от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 22 июня почитается преподобный Иоанн Шавтели.

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". 22 июня церковью чтится Кирилл Вельский, Кирилл Белозерский, Кирилл Александрийский.

Рафаэль, — имя библейского происхождения, что значит "Бог исцелил".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал лайфхак, как охладить в жару комнату с помощью простой бутылки воды.