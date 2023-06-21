У кого День ангела 22 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 22 червня, у 2023 році відзначається День скорботи та пам’яті жертв Другої світової війни, День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, Кирилів день, слов’янське свято День Скіпера Змія (Зміїний день). Також у цей день святкують свої іменини носії більше десятка імен.

Жіночі іменини 22 червня

Маріанна, — це ім’я з’явилося від злиття імен "Анна" та "Марія". Також популярна така форма цього імені як Мар’яна. 22 червня вшановується мучениця Маріамна.

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 22 червня церквою вшановується Марія Перська.

Марфа, — це давнє ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як "господиня", "пані".

Марта, — згідно з основною версією, це ім’я з’явилося як форма імені Марфа, а за іншою версією воно означає "та, що народилася в березні". Також є і арабська версія походження імені (і згідно з нею воно означає "знаменита"). При цьому покровительками носительок імені Марта є святі Марфи, і 22 червня вшановується свята Марфа Перська.

Фекла, — це рідкісне на сьогоднішній день ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "слава Божа". 22 червня церквою вшановується Фекла Перська.

Чоловічі іменини 22 червня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 22 червня вшановується єпископ Прусський Олександр та ігумен Олександр Куштський.

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається як "захищати", "оберігати". 22 червня вшановується праведний Олексій Мечев московський.

Іван, Ян, — вважається, що це дві форми, що виникли від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни. 22 червня вшановується преподобний Іоанн Шавтелі.

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". 22 червня церквою вшановується Кирило Вельський, Кирило Білозерський, Кирило Олександрійський.

Рафаель, — ім’я біблійного походження, що означає "Бог зцілив".

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