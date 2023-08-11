Именины 12 августа: кого нужно не забыть поздравить с Днем ангела в субботу

У каждого найдется хоть один знакомый именинник в этот день

В субботу, 12 августа, в 2023 году отмечается День молодежи Украины, Всемирный день слона. Кроме того, носители сразу 10 мужских и женских имен в этот день отмечают именины.

Женские именины 12 августа

Ангелина, — это латинское имя, которое произошло от древнегреческого "ангелос", что переводится как "вестник" или "посланец". 12 августа церковью почитается королева Блаженная Ангелина Сербская (Бранкович).

Люция, — это латинское имя, образованное от слова "lux", что переводится как "сияющая", "светящаяся".

Мужские именины 12 августа

Анатолий, — древнегреческое имя, которое по основной версии значит "восточный" или "восход солнца". 12 августа почитается преподобный Анатолий II Оптинский, Младший.

Валентин, — латинское имя, которое произошло от слова "valeo", что переводится как "быть здоровым". 12 августа чтится епископ Валентин Интерамский (Италийский).

Герман, — латинское имя, что переводится как "единоутробный", "близкий", "родной". 12 августа чтится отшельник Герман Соловецкий.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 12 августа почитаются святые Иоанн Воин, Иоанн Плотников, пресвитер Иоанн.

Лука, — это греческое имя, которое по основной версии значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся". 12 августа почитается священномученик Лука Вавилонский, Кордульский.

Максим, — это имя происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 12 августа почитается епископ Павел.

Как известно, в разные дни церковь почитает память разных святых и мучеников, которые внесли свой вклад в распространение и защиту христианства, — в те же дни празднуют свои именины и люди, которые носят со святыми одно имя и родились незадолго до дня их памяти. Считается, что святые наблюдают за своими тезками в течение их жизни и оберегают их от бед.

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