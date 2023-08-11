Іменини 12 серпня: кого треба не забути привітати з Днем ангела в суботу

У кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник цього дня

У суботу, 12 серпня, 2023 року відзначається День молоді України, Всесвітній день слона. Крім того, носії одразу 10 чоловічих та жіночих імен цього дня святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 12 серпня

Ангеліна, — це латинське ім’я, яке походить від давньогрецького "ангелос", що перекладається як "вісник" або "посланець". 12 серпня церквою вшановується королева Блажена Ангеліна Сербська (Бранкович).

Люція, — це латинське ім’я, утворене від слова "lux", що перекладається як "сяюча", "та, що світиться".

Чоловічі іменини 12 серпня

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке за основною версією означає "східний" або "схід сонця". 12 серпня вшановується преподобний Анатолій II Оптинський, Молодший.

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим". 12 серпня вшановується єпископ Валентин Інтерамський (Італійський).

Герман, — латинське ім’я, що перекладається як "єдиноутробний", "близький", "рідний". 12 серпня вшановується самітник Герман Соловецький.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 12 серпня шануються святі Іоанн Воїн, Іоанн Плотніков, пресвітер Іоанн.

Лука, — це грецьке ім’я, яке за основною версією означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться". 12 серпня вшановується священномученик Лука Вавилонський, Кордульський.

Максим, — це ім’я походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 12 серпня вшановується єпископ Павло.

Як відомо, у різні дні церква шанує пам'ять різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у поширення та захист християнства, – у ті ж дні святкують свої іменини люди, які носять зі святими одне ім'я та народилися незадовго до дня їхньої пам'яті. Вважається, що святі спостерігають за своїми тезками протягом їхнього життя та оберігають їх від бід.

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