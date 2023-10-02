Именины 3 октября: кого поздравляем с Днем ангела во вторник по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 3 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день сельскохозяйственной техники, Всемирный день грибника, День "посмотрите на листья", День стального алхимика, Всемирный день смузи.

Также в этот день по новому календарю в Украине чествуют память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. А носители сразу шести имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 3 октября

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 3 октября почитается преподобный Антоний Медведев.

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 3 октября церковью чтится затворник Дионисий Печерский, Щепа, и епископ Афинский Дионисий Ареопагит.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 3 октября почитается епископ Кесарийский Иоанн Хозевит.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Женские именины 3 октября не отмечаются.

Как известно, недавно Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 3 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 16 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхак, как быстро сварить крупы.