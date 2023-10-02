Іменини 3 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у вівторок за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 3 жовтня, 2023 року відзначається Всесвітній день сільськогосподарської техніки, Всесвітній день грибника, День "погляньте на листя", День сталевого алхіміка, Всесвітній день смузі.

Також у цей день за новим календарем в Україні вшановують пам’ять священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. А носії одразу шести імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 3 жовтня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 3 жовтня вшановується преподобний Антоній Медведєв.

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 3 жовтня церквою вшановується самітник Діонісій Печерський, Щепа, і єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 3 жовтня вшановується єпископ Кесарійський Іван Хозевіт.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Петро — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Жіночі іменини 3 жовтня не відзначаються.

Як відомо, нещодавно Православна церква України перейшла на новий календар і 3 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 16 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.

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