В Испании снизилось количество умерших от коронавируса

Новости мира:В Испании отмечается уменьшение числа ежедневных смертей от коронавируса, за последние сутки зафиксировано 517 летальных случаев.

Медики за сутки зафиксировали в Испании смерть 517 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник в Минздраве страны.

Таким образом, в стране сохраняется наметившаяся в последние дни тенденция к снижению количества летальных исходов.

В общей сложности в Испании после заражения скончались 17 489 пациентов.

Общее число заразившихся людей - 169 496. Из них более 64 тыс. уже успешно завершили лечение.

На этой неделе в стране ослабляют ограничительные меры, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял премьер Испании Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую от последствий распространения COVID-19 экономику.

Власти принимают меры, чтобы защитить завершающих самоизоляцию людей. В частности, с понедельника им будут раздавать маски на остановках общественного транспорта.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины