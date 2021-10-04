"Современный съезд коммунистической партии": эксперты подвели итоги посиделок "слуг народа" в Трускавце

По мнению политологов, основная цель съезда в Трускавце — мобилизация фракции перед важным периодом в Верховной Раде

В Трускавце Львовской области 1-2 октября проходило выездное заседание фракции "Слуга народа". Как сообщал "Телеграф", были презентованы наработанные программы по ряду сфер, включая военную безопасность, энергетическую независимость и верховенство права. Также "слуги" сами вручили себе премии, названия которых насмешили пользователей сети. Кроме того, вместе с президентом Владимиром Зеленским нардепы собрали 150 подписей для того, чтобы начать процедуру отзыва спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Зеленский отметился заявлением, что хотел бы быть главой страны, пока все его обещания не будут выполнены. И нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке.

Эксперты поделились с "Телеграфом" мнениями касательно итогов этого сбора правящей политсилы и прозвучавших на выездном заседании заявлений.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что мы, по сути, увидели пиар-мероприятие с целью показать монолитность политсилы. Монолитность, касательно которой были и остались вопросы.

"Главное было – решить вопрос с отставкой Разумкова. Всё остальное, какие-то итоги за два года, рассказы о неких цифровых прорывах – просто заявления. Которые от реальности серьезно отличаются. Как мне кажется, не совсем правильно, что туда приезжают представители высшей исполнительной власти – отчитываться перед партией, фракцией, а не парламентом. Такой себе современный съезд коммунистической партии", – отмечает Виталий Бала.

Он предполагает, что Разумкова на будущей неделе вполне могут отправить в отставку.

"По идее, голосов должно хватить. Для того они в Трускавце и собирались, – подчеркивает эксперт. – Раз публично Зеленский делает заявления о необходимости убрать Разумкова, он, вероятно, видел уже, что подписантов за это – с запасом. Причем не просто голосов за рассмотрение вопроса об отставке (150), но и собственно за отставку (не менее 226)".

Прокомментировал Виталий Бала и заявления Зеленского о том, что готов оставаться президентом, пока не выполнит предвыборных обещаний.

"Нужно сказать, что Зеленский уточнил: о втором сроке пока не думает, надеется в первом всё выполнить. Но тут ведь вопрос качества выполнения обещаний. Тот же расхваленный закон об импичменте президента принят в таком виде, что, по сути, невозможно с его помощью отставить главу государства. Обещание прекратить эпоху бедности вылилось в то, что нас погрузили в эпоху нищенства. Если в таком стиле и дальше "выполнять" обещания, стране не хвати сил это пережить", – уверен Виталий Бала.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что основной целью сбора "слуг" в Трускавце было желание президента мобилизовать фракцию "Слуга народа" в преддверии сложной осени. В том числе под куполом Рады.

"Через парламент вскоре должна пройти масса важных законопроектов: связанных с МВФ, с судебной реформой, бюджетом, Минскими соглашениями. И чтобы они прошли без проблем, важно было убедиться в единстве фракции. Или убедить ее быть единой, – поясняет Руслан Бортник. – Кроме того, необходимо было поработать по Разумкову — добиться мобилизации фракции на его отставку. Всё это и было целью встречи. Остальное – программы реформ, доклады – просто мишура, обертка, необходимая для формальной организации этой встречи".

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По мнению эксперта, президент фактически провел техобслуживание фракции в преддверии важного и сложного политического периода.

Политолог Петр Охотин считает, что Разумков сам виноват в своей грядущей отставке, в которой мало кто сомневается.

"Разумков не демонстрировал и не демонстрирует готовности идти на диалог. Его письмо о собрании фракции "на ковер" в Киеве 4 октября, к сожалению, больше похоже на слабое напоминание о себе в то время, когда все другие "слуги" в Трускавце. Более сильно выглядело бы, если бы Дмитрий Александрович приехал туда, в "Rixos". Это было бы более неожиданно: пустить нельзя выгнать", – отмечает Петр Охотин.

По мнению политолога, попыткой играть в аппаратные игры Разумков сжег последние мосты по сохранению кресла за собой.

"Разумков – перспективный и умный политик, – считает Петр Охотин. – Надеюсь, не даст потопить себя в хвалебных волнах старых политиков, которые агитируют за него. Хотя от такой рекламы только репутационные потери".

Как ранее сообщал "Телеграф", проживание нардепов от "слуг народа" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона гривен.