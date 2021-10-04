"Сучасний з’їзд комуністичної партії": експерти підвели підсумки посиденьок "слуг народу" в Трускавці

На думку політологів, основна мета з’їзду в Трускавці — мобілізація фракції перед важливим періодом у Верховній Раді

У Трускавці Львівської області 1-2 жовтня проходило виїзне засідання фракції "Слуга народу". Як повідомляв "Телеграф", були презентовані напрацьовані програми по ряду сфер, включаючи військову безпеку, енергетичну незалежність і верховенство права. Також "слуги" самі вручили собі премії, назви яких насмішили користувачів мережі. Крім того, разом з президентом Володимиром Зеленським нардепи зібрали 150 підписів для того, щоб почати процедуру відкликання спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Зеленський відзначився заявою, що хотів би бути главою країни, поки всі його обіцянки не будуть виконані. І нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін.

Експерти поділилися з "Телеграфом" думками щодо підсумків цього збору керівної політсили та заяв, що прозвучали на виїзному засіданні.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що ми, по суті, побачили піар-захід з метою показати монолітність політсили. Монолітність, щодо якої були й залишилися питання.

"Головне було — вирішити питання з відставкою Разумкова. Все інше, якісь підсумки за два роки, розповіді про деякі цифрові прориви — просто заяви. Які від реальності серйозно відрізняються. Як мені здається, не зовсім правильно, що туди приїжджають представники вищої виконавчої влади — звітувати перед партією, фракцією, а не парламентом. Такий собі сучасний з’їзд комуністичної партії", — зазначає Віталій Бала.

Він передбачає, що Разумкова наступного тижня цілком можуть відправити у відставку.

"По ідеї, голосів повинно вистачити. Для того вони в Трускавці й збиралися, — підкреслює експерт. — Раз публічно Зеленський робить заяви про необхідність прибрати Разумкова, він, ймовірно, бачив уже, що підписантів за це — з запасом. Причому не просто голосів за розгляд питання про відставку (150), а й власне за відставку (не менше 226)".

Прокоментував Віталій Бала і заяви Зеленського про те, що він готовий залишатися президентом, поки не виконає передвиборчих обіцянок.

"Потрібно сказати, що Зеленський уточнив: про другий термін поки не думає, сподівається в першому все виконати. Але тут питання якості виконання обіцянок. Той же розхвалений закон про імпічмент президента прийнято в такому вигляді, що, по суті, неможливо з його допомогою відставити главу держави. Обіцянка припинити епоху бідності вилилася в те, що нас посадили в епоху жебрацтва. Якщо в такому стилі й далі "виконувати" обіцянки, країні не вистачить сил це пережити", — впевнений Віталій Бала.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник впевнений, що основною метою збору "слуг" в Трускавці було бажання президента мобілізувати фракцію "Слуга народу" напередодні складної осені. У тому числі під куполом Ради.

"Через парламент за кілька днів має пройти маса важливих законопроєктів: пов’язаних з МВФ, з судовою реформою, бюджетом, Мінській угоді. І щоб вони пройшли без проблем, важливо було переконатися в єдності фракції. Або переконати її бути єдиною, — пояснює Руслан Бортник. — Крім того, необхідно було попрацювати з Разумкова — домогтися мобілізації фракції на його відставку. Все це і було метою зустрічі. Решта — програми реформ, доповіді — просто мішура, обгортка, необхідна для формальної організації цієї зустрічі".

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На думку експерта, президент фактично провів техобслуговування фракції напередодні важливого і складного політичного періоду.

Політолог Петро Охотін вважає, що Разумков сам винен у своїй майбутній відставці, в якій мало хто сумнівається.

"Разумков не демонструвати та не демонструє готовності йти на діалог. Його лист про збори фракції "на килим" в Києві 4 жовтня, на жаль, більше схожий на слабке нагадування про себе в той час, коли всі інші "слуги" в Трускавці. Сильніше виглядало б, якби Дмитро Олександрович приїхав туди, в "Rixos". Це було б більш несподівано: пустити не можна вигнати", — зазначає Петро Охотін.

На думку політолога, спробою грати в апаратні ігри Разумков спалив останні мости по збереженню крісла за собою.

"Разумков — перспективний і розумний політик, — вважає Петро Охотін. — Сподіваюся, не дасть потопити себе у хвалебних хвилях старих політиків, які агітують за нього. Хоча від такої реклами тільки репутаційні втрати".

Як раніше повідомляв "Телеграф", проживання нардепів від "слуг народу" в Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона гривень.