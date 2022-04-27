Австрия опровергла "прогиб" под путина, а глава Еврокомиссии накинулась на "Газпром"

Часть стран все более интенсивнее ищут возможности отказаться от российских энергоносителей

Австрийский канцлер Карл Нехаммер официально назвал новость о том, что компания OMV якобы согласилась оплачивать российский газ в рублях, "фейком роспропаганды". Политик подчеркнул, что его страна придерживается европейских санкций. Также в СМИ просочилась информация, что Австрия ищет другие источники получения необходимой энергии.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на Twitter Нехаммера и издание Die Presse.

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По словам австрийского канцлера, их компания OMV, все еще получающая газ из россии, будет оплачивать все поставки, как и было отмечено в договорах — в валюте (евро).

"Австрия придерживается общих согласованных санкций ЕС вплоть до точки и запятой", — написал Нехаммер в соцсети.

Напомним, что Карл Нехаммер был единственным европейским политиком, который решил провести личную встречу с кровавым диктатором владимиром путиным после начала российского вторжения в Украину. Перед этим канцлер Австрии побывал в Киеве. К слову, переговоры с путиным прошли весьма жестко и ультимативно, что, к сожалению, все же не принесло никаких плодов.

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Стоит отметить, что по информации Die Presse, австрийское правительство может полностью отказаться от российских энергоносителей только с 2027 года. Но к тому времени в Австрии хотят сократить имеющееся потребление на минимум четверть, чтобы не так зависеть от Москвы. Также в планах профильного министра Леоноры Гевесслер, в стране следует развивать производство "зеленого" водорода, а также биогаза.

В таком поступке они видят "единственно правильный ответ атаки рф на Украину". При этом чиновники с сожалением констатируют, что мгновенного отказа от российского зага не получится.

Следует отметить, что россия уже в целом использует "голубое топливо" в качестве шантажа. И об этом 27 апреля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что отказ "Газпрома" поставлять газ Болгарии и Польше является неоправданным и неприемлемым шагом. При этом сама же россия, по ее мнению, выставляет себя в неприглядном свете — как ненадежный партнер и поставщик.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки, — подчеркнула фон дер Ляйен. — Мы разрабатываем наш скоординированный ответ ЕС".

Напомним, что ранее в прессе сообщалось, что подготовка очередного, шестого пакета санкций от Евросоюза будет касаться ограничений банков и нефтяной промышленности. Будет ли теперь нанесен удар еще и по газовым компаниям, пока неизвестно.

При этом на западе рассматривают три различных варианта, с помощью которым против рф можно будет применить нефтяное эмбарго. Однако полного отказа от нефти не будет — Венгрия блокирует подобное решение, продолжая тесное сотрудничество с кремлевским правительством.