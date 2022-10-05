"Реал" - "Шахтер": стартовые составы на сумерматч Лиги чемпионов

Андрей Лунин дебютирует в Лиге чемпионов

В среду, 5 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Реалом" в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Накануне стали известны стартовые составы команд, передает официальный сайт УЕФА. Примечательно, что в рамках ворот "Реала" будет стоять украинец Андрей Лунин, который заменил травмированного Тибо Куртуа. А в стартовом составе "Горняков" все 11 футболистов являются украинцами.

Стартовый состав Реала на матч с Шахтером

Стартовый состав Шахтера на матч с Реалом

Добавим, "Реал" является лидером квартета F и в случае двух побед над "Шахтером" в ближайших матчах фактически решит судьбу выхода в плей-офф ЛЧ.

Турнирное положение команд в группе F

Отметим, матч "Реал" — "Шахтер" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Этот поединок покажут в Украине, а фаворитом встречи являются хозяева. Несмотря на статус аутсайдера, "Горняки" уже побеждали "Сливочных" в ЛЧ.

Напомним, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно разгромил немецкий РБ Лейпциг со счетом (1:4), а во втором туре "Горняки" сыграли вничью с шотландским "Селтиком" (1:1). В четвертом туре ЛЧ дончане вновь сыграют с "Реалом" (11.10.2022).