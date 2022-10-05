"Реал" — "Шахтар": стартові склади на сумерматч Ліги чемпіонів

Андрій Лунін дебютує у Лізі чемпіонів

У середу, 5 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з "Реалом" у рамках матчу 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні стали відомі стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Примітно, що у рамках воріт "Реала" стоятиме українець Андрій Лунін, який замінив травмованого Тібо Куртуа. А у стартовому складі "Гірників" усі 11 футболістів є українцями.

Стартовий склад Реала на матч із Шахтарем

Стартовий склад Шахтаря на матч із Реалом

Додамо, "Реал" є лідером квартету F і у разі двох перемог над "Шахтарем" у найближчих матчах фактично вирішить долю виходу до плей-офф ЛЧ.

Турнірне становище команд у групі F

Зазначимо, матч "Реал" — "Шахтар" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Цей поєдинок покажуть в Україні, а фаворитом зустрічі є господарі. Попри статус аутсайдера, "Гірники" вже перемагали "Вершкових" у ЛЧ.

Нагадаємо, у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно розгромив німецький РБ Лейпциг з рахунком (1:4), а у другому турі "Гірники" зіграли внічию з шотландським "Селтіком" (1:1). У четвертому турі ЛЧ донеччани знову зіграють із "Реалом" (11.10.2022).