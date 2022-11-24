Катар - Сенегал: хозяйку ЧМ-2022 ждет очередное фиаско

Букмекеры не верят в Катар после неубедительного матча против Эквадора

В пятницу, 25 ноября, сборная Катара проведет свой второй матч на домашнем чемпионате мира по футболу. Противостоять стране-хозяйке мундиаля будет Сенегал.

Специалисты считают, что победу в этом поединке одержит африканская сборная. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,65 на Сенегал. Коэффициенты на успех Катара и ничью заметно выше — 6,40 и 3,75 соответственно. Добавим, по мнению букмекеров, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа "Львов Теранги" (коэффициент 5,30).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Катар — Сенегал:

Пари-Матч: (победа Катара 6,40 — ничья 3,75 — победа Сенегала 1,65)

Отметим, матч второго тура в группе А Катар — Сенегал пройдет в Дохе на стадионе "Эль-Тумама". Эту встречу покажут по ТВ в Украине абсолютно бесплатно. Добавим, другие представители этого квартета Нидерланды и Эквадор начнут свой матч 2-го тура немного позднее.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Катар и Сенегал провалили стартовые матчи. Хозяйка мундиаля без шансов уступила Эквадору (0:2). А "Львы Теранги" с боем проиграли фаворитам группы нидерландцам со счетом 0:2. На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты всех матчей на чемпионате мира по футболу, а также турнирные расклады на групповой стадии.