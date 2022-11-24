Катар — Сенегал: на господарку ЧС-2022 чекає чергове фіаско

Букмекери не вірять у Катар після непереконливого матчу проти Еквадору

У п’ятницю, 25 листопада, збірна Катару проведе свій другий матч на домашньому чемпіонаті світу з футболу. Протистоятиме країні-господарці мундіалю Сенегал.

Фахівці вважають, що перемогу у цьому поєдинку здобуде саме африканська збірна. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,65 на Сенегал. Коефіцієнти на успіх Катару та нічию помітно вищі — 6,40 та 3,75 відповідно. Додамо, на думку букмекерів, найімовірнішим результатом зустрічі є мінімальна перемога "Львів Теранги" (коефіцієнт 5,30).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Катар — Сенегал:

Парі-Матч: (перемога Катару 6,40 — нічия 3,75 — перемога Сенегалу 1,65)

Зазначимо, матч другого туру у групі А Катар — Сенегал пройде у Досі на стадіоні "Ель-Тумама". Цю зустріч покажуть по ТБ в Україні абсолютно безкоштовно. Додамо, інші представники цього квартету Нідерланди та Еквадор розпочнуть свій матч 2-го туру трохи згодом.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Катар та Сенегал провалили стартові матчі. Господиня мундіалю без шансів поступилася Еквадору (0:2). А "Леви Теранги" з боєм програли фаворитам групи нідерландцям із рахунком 0:2. На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати всіх матчів на чемпіонаті світу з футболу, а також турнірні розклади на груповій стадії.