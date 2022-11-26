Хорватия - Канада: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Игра обещает быть интересной

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч Хорватия — Канада.

Поединок группы F Хорватия — Канада можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах: megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках восьмого игрового дня.

Встреча второго тура между хорватами и канадцами состоится в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Кроме того, в воскресенье также будет сыгран еще один матч в этом квартете — Бельгия — Марокко (начало — в 15:00).

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 в Катаре Канада с боем уступила Бельгии (0:1), а Хорватия поделила очки с Марокко (0:0). С расписанием и результатами мундиаля, а также турнирными раскладамиа турнире можно ознакомиться у нас на сайте. Добавим, в последнем туре группового этапа хорваты сыграют с бельгийцами, а канадцы — с марокканцами. Обе игры пройдут 1 декабря.