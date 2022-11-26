Хорватія — Канада: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Гра обіцяє бути цікавою

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться матч Хорватія — Канада.

Поєдинок групи F Хорватія — Канада можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах: megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках восьмого ігрового дня.

Зустріч другого туру між хорватами та канадцями відбудеться в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку о 18:00 за київським часом. Крім того, у неділю також буде зіграно ще один матч у цьому квартеті – Бельгія – Марокко (початок – о 15:00).

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 у Катарі Канада з боєм поступилася Бельгії (0:1), а Хорватія поділила очки з Марокко (0:0). З розкладом та результатами мундіалю, а також турнірними розкладами можна ознайомитися у нас на сайті. Додамо, в останньому турі групового етапу хорвати зіграють із бельгійцями, а канадці – з марокканцями. Обидві ігри відбудуться 1 грудня.