Камерун - Сербия: прогноз на матч ЧМ-2022

Обе команды провалили старт на мундиале

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре в рамках матча 2 тура встретятся команды Камеруна и Сербии.

Букмекеры считают европейскую сборную явным фаворитом в поединке. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Сербии с коэффициентом 1,74. В то же время успех африканцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,50 и 3,75 соответственно. Специалисты также назвали самый вероятный исход "дуэли" — победа сербов со счетом 0:1 (коэффициент 6,10).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Камерун — Сербия:

Пари-Матч: (победа Камеруна 5,50 — ничья 3,75 — победа Сербии 1,74)

Матч группы G Камерун — Сербия состоится в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало поединка — в 12:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно будет следить онлайн в Украине. Добавим, в другом матче этого квартета встретятся команды Бразилии и Швейцарии (начало — в 18:00).

Напомним, на старте ЧМ-2022 Сербия была разбита Бразилией (0:2), а Камерун уступил Швейцарии (0:1). С остальными результатами мундиаля в Катаре, а также турнирными таблицами групповой стадии чемпионата мира можно ознакомиться у нас на сайте.