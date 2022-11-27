Камерун — Сербія: прогноз на матч ЧС-2022

Обидві команди провалили старт на мундіалі

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі в рамках матчу 2 туру зустрінуться команди Камеруну та Сербії.

Букмекери вважають європейську збірну явним фаворитом у поєдинку. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Сербії з коефіцієнтом 1,74. Водночас успіх африканців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 5,50 та 3,75 відповідно. Фахівці також назвали найімовірніший результат "дуелі" — перемога сербів з рахунком 0:1 (коефіцієнт 6,10).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Камерун — Сербія:

Парі-Матч: (перемога Камеруну 5,50 — нічия 3,75 — перемога Сербії 1,74)

Матч групи G Камерун — Сербія відбудеться в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок поєдинку — о 12:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити онлайн в Україні. Додамо, в іншому матчі цього квартету зустрінуться команди Бразилії та Швейцарії (початок о 18:00).

Нагадаємо, на старті ЧС-2022 Сербія була розбита Бразилією (0:2), а Камерун поступився Швейцарії (0:1). З рештою результатів мундіалю в Катарі, а також турнірними таблицями групової стадії чемпіонату світу можна ознайомитися у нас на сайті.