Нидерланды - Катар: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Катарцы проведут свой прощальный матч на мундиале

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре хозяйка турнира попытается достойно завершить свои выступления на групповой стадии. Противостоять катарцам будет грозная команда Нидерландов.

Игра третьего тура группы А Нидерланды — Катар можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок начнет 10-й соревновательный день на мундиале.

Встреча Нидерланды — Катар состоится в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Добавим, в параллельной игре встретятся другие представители квартета А Эквадор и Сенегал. За выход в плей-офф борются нидерландцы, эквадорцы и сенегальцы.

Напомним, в стартовом туре группового этапа Чемпионата мира по футболу Катар потерпел болезненное поражение от Эквадора со счетом 0:2, а Нидерланды в конкурентной борьбе переиграли команду Сенегала (2:0). Во втором туре катарцы сумели забить исторический гол на ЧМ, но уступили "Львам Теранги" (1:3), выбыв из борьбы за Кубок мира, а "Оранжевые" упустили победу над эквадорцами (1:1).