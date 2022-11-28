Нідерланди — Катар: коли початок і де дивитись матч ЧС-2022

Катарці проведуть свій прощальний матч на мундіалі

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі господар турніру спробує гідно завершити свої виступи на груповій стадії. Протистоятиме катарцям грізна команда Нідерландів.

Гру третього туру групи А Нідерланди — Катар можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок розпочне 10-й змагальний день на мундіалі.

Зустріч Нідерланди — Катар відбудеться в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт", початок "дуелі" — о 17:00 за київським часом. Додамо, у паралельній грі зустрінуться інші представники квартету А Еквадор та Сенегал. За вихід у плей-офф борються нідерландці, еквадорці та сенегальці.

Нагадаємо, у стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу з футболу Катар зазнав болючої поразки від Еквадору з рахунком 0:2, а Нідерланди у конкурентній боротьбі переграли команду Сенегалу (2:0). У другому турі катарці зуміли забити історичний гол на ЧС, але поступилися "Львам Теранги" (1:3), вибувши з боротьби за Кубок світу, а "Помаранчеві" втратили перемогу над еквадорцями (1:1).