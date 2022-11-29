Эквадор - Сенегал: где и когда смотреть ключевой матч ЧМ-2022

Победитель этой игры гарантировано выйдет в плей-офф

Во вторник, 29 ноября, Эквадор и Сенегал будут открывать программу матчей 3-го тура группового раунда чемпионата мира по футболу в Катаре.

Матч группы А Эквадор — Сенегал можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo. Также игра будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок начнет 10-й соревновательный день на мундиале.

Поединок Эквадор — Сенегал пройдет в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Добавим, в параллельном поединке встретятся Нидерланды и Катар, которые также выступают в квартете А. Все команды, кроме Катара, борются за выход в плей-офф.

Напомним, в первом туре Чемпионата мира по футболу в Катаре Эквадор стартовал с уверенной победы над хозяйкой турнира (2:0), а Сенегал в равной борьбе уступил Нидерландами со счетом 0:2. Во втором туре "Львы Теранги" выбили катарцев из борьбы на мундиале (3:1), а Эквадор дал бой "Оранжевым", встреча завершилась вничью (1:1).