Еквадор — Сенегал: де і коли дивитись ключовий матч ЧС-2022

Переможець цієї гри гарантовано вийде у плей-офф

У вівторок, 29 листопада, Еквадор та Сенегал відкриватимуть програму матчів 3-го туру групового раунду чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Матч групи А Еквадор — Сенегал можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на платформі megogo. Також гра буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок розпочне 10-й змагальний день на мундіалі.

Поєдинок Еквадор — Сенегал пройде в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок зустрічі о 17:00 за київським часом. Додамо, у паралельному поєдинку зустрінуться Нідерланди та Катар, які також виступають у квартеті А. Усі команди, окрім Катару, борються за вихід у плей-офф.

Нагадаємо, у першому турі Чемпіонату світу з футболу в Катарі Еквадор стартував із впевненої перемоги над господаркою турніру (2:0), а Сенегал у рівній боротьбі поступився Нідерландами з рахунком 0:2. У другому турі "Леви Теранги" вибили катарців із боротьби на мундіалі (3:1), а Еквадор дав бій "Помаранчевим", зустріч завершилася внічию (1:1).