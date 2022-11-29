Польша - Аргентина: где и когда смотреть суперматч ЧМ-2022

Обе сборные могут пробиться в плей-офф

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится одна из центральных игр тура — Польша — Аргентина.

Матч группы С Польша — Аргентина будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 11 игрового дня на чемпионате мира в Катаре.

Встреча Польша — Аргентина пройдет в Дохе на стадионе 974, начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. В параллельном матче встретятся команды Мексики и Саудовской Аравии. Польше, чтобы гарантировать выход в плей-офф, достаточно не проиграть. Аргентине гарантированная путевка в 1/8 финала достанется только в случае победы.

Напомним, в первом туре сборная Аргентина умудрилась проиграть Саудовской Аравии со счетом 2:1, а Польша разошлась миром с Мексикой (0:0). Во втором туре поляки расправились со сборной ближневосточной страны (2:0), а аргентинцы обыграли мексиканцев (2:0).