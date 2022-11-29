Польща — Аргентина: де і коли дивитись суперматч ЧС-2022

Обидві збірні можуть пробитися у плей-офф

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться одна з центральних ігор туру – Польща – Аргентина.

Матч групи С Польща — Аргентина буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде в рамках 11-го ігрового дня на чемпіонаті світу в Катарі.

Зустріч Польща – Аргентина пройде у Досі на стадіоні 974, початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. У паралельному матчі зустрінуться команди Мексики та Саудівської Аравії. Польщі, щоб гарантувати вихід у плей-офф, достатньо не програти. Аргентині гарантована путівка до 1/8 фіналу дістанеться лише у разі перемоги.

Нагадаємо, у першому турі збірна Аргентина примудрилася програти Саудівській Аравії з рахунком 2:1, а Польща розійшлася миром із Мексикою (0:0). У другому турі поляки розправилися зі збірною близькосхідної країни (2:0), а аргентинці обіграли мексиканців (2:0).