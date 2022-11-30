Польша - Аргентина: букмекеры дали безумный прогноз на суперматч ЧМ-2022

Обе команды могут выйти в 1/8 финала мундиаля

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится один из главных матчей группового этапа — Польша — Аргентина.

Букмекеры дали весьма неоднозначный прогноз на эту встречу, фактически не дав шансов полякам. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты на столько не верят в европейскую команду, что предлагают сделать ставку на ее успех в это противостоянии с коэффициентом 8,80. В то же время триумф "Бело-голубых" и ничья значительно вероятнее — коэффициенты 1,72 и 4,30 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Польша — Аргентина:

Пари-Матч: (победа Польши 8,80 — ничья 4,30 — победа Аргентины 1,72)

Игра Польша — Аргентина состоится в столице Катара в Дохе на стадионе 974, начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. За ходом этого противостояния можно будет следить в прямом эфире в Украине. В параллельном матче встретятся сборные Мексики и Саудовской Аравии. Все 4 команды претендуют на выход в плей-офф.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (2:1), а Польша без голов завершила встречу с Мексикой (0:0). Во втором туре поляки дожали сборную ближневосточной страны (2:0), а аргентинцы не заметили мексиканцев (2:0).