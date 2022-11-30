Польща — Аргентина: букмекери дали шалений прогноз на суперматч ЧС-2022

Обидві команди можуть вийти у 1/8 фіналу мундіалю

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться один із головних матчів групового етапу — Польща — Аргентина.

Букмекери дали неоднозначний прогноз на цю зустріч, фактично не давши шансів полякам. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці на стільки не вірять у європейську команду, що пропонують зробити ставку на її успіх у цьому протистоянні з коефіцієнтом 8,80. Водночас тріумф "Біло-блакитних" та нічия значно ймовірніші — коефіцієнти 1,72 та 4,30 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Польща — Аргентина:

Парі-Матч: (перемога Польщі 8,80 – нічия 4,30 – перемога Аргентини 1,72)

Гра Польща – Аргентина відбудеться у столиці Катару в Досі на стадіоні 974, початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. За ходом цього протистояння можна буде стежити у прямому ефірі в Україні. У паралельному матчі зустрінуться збірні Мексики та Саудівської Аравії. Усі 4 команди претендують на вихід у плей-офф.

"Телеграф" нагадує, що в 1-му турі Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії (2:1), а Польща без голів завершила зустріч із Мексикою (0:0). У другому турі поляки дотиснули збірну близькосхідної країни (2:0), а аргентинці не помітили мексиканців (2:0).