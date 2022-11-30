Хорватия - Бельгия: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Обе команды борются за путевку в плей-офф

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре встретятся представители группы F Бельгия и Хорватия. Команды фактически проведут стыковой матч за выход из группы.

Матч 3-го тура в группе F Хорватия — Бельгия будет показан в прямом эфире в Украине на платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 12-го игрового дня ЧМ-2022.

Игра Хорватия — Бельгия пройдет в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Параллельно этому поединку состоится матч Канада — Марокко. Все команды, кроме Канады, борются за выход в плей-офф.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу Бельгия минимально одолела канадцев со счетом (1:0), а хорваты поделили очки с марокканцами (0:0). Во втором туре "Красные дьяволы" сенсационно проиграли Марокко со счетом 0:2, а сборная Хорватии без проблем разобралась с "Кленовыми листьями" (4:1).