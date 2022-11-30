Хорватія — Бельгія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Обидві команди борються за путівку у плей-офф

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі зустрінуться представники групи F Бельгія та Хорватія. Команди фактично проведуть стиковий матч за вихід із групи.

Матч 3-го туру у групі F Хорватія – Бельгія буде показаний у прямому ефірі в Україні на платформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках 12-го ігрового дня ЧС-2022.

Гра Хорватія — Бельгія пройде в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Паралельно цьому поєдинку відбудеться матч Канада — Марокко. Усі команди, крім Канади, борються за вихід у плей-офф.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу Бельгія мінімально здолала канадців з рахунком (1:0), а хорвати поділили очки з марокканцями (0:0). У другому турі "Червоні дияволи" сенсаційно програли Марокко з рахунком 0:2, а збірна Хорватії без проблем розібралася з "Кленовим листям" (4:1).