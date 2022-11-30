Хорватия - Бельгия: букмекеры заинтриговали прогнозом на матч ЧМ-2022

Специалисты дали неоднозначный прогноз на игру

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу-2022 Хорватия и Бельгия в очном поединке определят судьбу путевки в плей-офф.

По мнению букмекеров, в этом противостоянии у команд практически равные шансы. Об этом сообщает Пари-Матч.

На успех Хорватии специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,75. В то же время триумф Бельгии и ничья оцениваются коэффициентами 2,70 и 3,45 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Хорватия — Бельгия:

Пари-Матч: (победа Хорватии 2,75 — ничья 3,45 — победа Бельгии 2,70)

Встреча 3-го тура в группе F Хорватия — Бельгия пройдет в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в Украине бесплатно. В параллельном матче встретятся другие представители квартета F Канада и Марокко. К слову, все сборные, кроме канадцев, могут выйти в плей-офф.

Напомним, в 1-м туре мундиаля Бельгия в тяжелейшем матче обыграла Канаду (1:0), а Хорватия и Марокко голов не забивали (0:0). Во втором туре "Красные дьяволы" неожиданно уступили марокканцам (0:2), а хорваты справились с "Кленовыми листьями" (4:1).