Хорватія – Бельгія: букмекери заінтригували прогнозом на матч ЧС-2022

Фахівці дали неоднозначний прогноз на гру

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу-2022 Хорватія та Бельгія в очному поєдинку визначать долю путівки у плей-офф.

На думку букмекерів, у цьому протистоянні у команд практично рівні шанси. Про це повідомляє Парі-Матч.

На успіх Хорватії фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,75. Водночас тріумф Бельгії та нічия оцінюються коефіцієнтами 2,70 та 3,45 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Хорватія — Бельгія:

Парі-Матч: (перемога Хорватії 2,75 — нічия 3,45 — перемога Бельгії 2,70)

Зустріч 3-го туру у групі F Хорватія — Бельгія пройде в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути в Україні безкоштовно. У паралельному матчі зустрінуться інші представники квартету F Канада та Марокко. До речі, всі збірні, окрім канадців, можуть вийти у плей-офф.

Нагадаємо, у 1-му турі мундіалю Бельгія у важкому матчі обіграла Канаду (1:0), а Хорватія та Марокко голів не забивали (0:0). У другому турі "Червоні дияволи" несподівано поступилися марокканцям (0:2), а хорвати впоралися з "Кленовим листям" (4:1).