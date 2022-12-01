Камерун - Бразилия: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Бразилия уже вышла из группы

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся последние матчи групповой стадии, в частности Камерун сыграет с Бразилией.

Матч группы G Камерун — Бразилия будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок завершит программу 13 игрового дня на чемпионате мира в Катаре.

Игра 3-го тура в группе G Камерун — Бразилия состоится в Эд-Дайиан на стадионе "Лусаил Айконик", — начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. В другом матче квартета G сыграют Швейцария и Сербия. После двух туров "Пентакампеоне" обеспечили себе путевку в плей-офф, остальные три команды продолжают борьбу за еще одно место в 1/8 финала.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 в Катаре Бразилия расправилась над Сербией (2:0), забив лучший гол на этом мундиале, а Камерун уступил Швейцарии (0:1). Во втором туре бразильцы без проблем одолели швейцарцев (1:0), а сербы и камерунцы выдали невероятный матч с 6 забитыми голами (3:3).