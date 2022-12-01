Камерун — Бразилія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Бразилія вже вийшла із групи

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться останні матчі групової стадії, зокрема, Камерун зіграє з Бразилією.

Матч групи G Камерун — Бразилія буде доступний для перегляду у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок завершить програму 13-го ігрового дня на чемпіонаті світу в Катарі.

Гра 3-го туру в групі G Камерун — Бразилія відбудеться в Ед-Дайіан на стадіоні "Лусаїл Айконік", — початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. В іншому матчі квартету G зіграють Швейцарія та Сербія. Після двох турів "Пентакампеоне" забезпечили собі путівку у плей-офф, решта команд продовжує боротьбу за ще одне місце в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 у Катарі Бразилія розправилася над Сербією (2:0), забивши найкращий гол на цьому мундіалі, а Камерун поступився Швейцарії (0:1). У другому турі бразильці без проблем здолали швейцарців (1:0), а серби та камерунці видали неймовірний матч із 6 забитими голами (3:3).