Франция - Польша: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира сыграют против лучшего форварда мира

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч 1/8 финала Франция — Польша. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры Франция — Польша.

Поединок 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу Франция — Польша можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Игра на вылет состоится в столице Катара Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Отметим, победитель этого противостояния сыграет с победителем дуэли Англии и Сенегала, которые сыграют также в воскресенье (начало — в 21:00).

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 французы добыли 2 победы. Сначала "Трехцветные" разгромили Австралию со счетом 4:1, затем французы расправились с Данией (2:1), и в экспериментальном составе уступили Тунису (0:1).

Поляки, в свою очередь, разошлись миром с Мексикой (0:0), затем расправились со сборной Саудовской Аравии (2:0), а в третьем туре уступили Аргентине (0:2).