Франция - Польша: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
Очередной матч плей-офф чемпионата мира по футболу пройдет 4 декабря. В этот день в 1/8 финала сыграют сборные Франции и Польши. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видео повторами голов.
Франция
Команда вышла из группы с первого места.
Франция – Австралия — 4:1
Франция – Дания — 2:1
Тунис – Франция — 1:0
Польша
Лишь по лучшей разнице мячей поляки обошли Мексику в своей группе.
Мексика – Польша — 0:0
Польша – Саудовская Аравия — 2:0
Польша – Аргентина — 0:2
История встреч
Национальные команды сыграли между собой 16 поединков. 8 побед у Франции, 3 матча выиграла Польша, еще 5 поединков завершились в ничью.
Лишь однажды сборные встретились на чемпионате мира. В 1982 году Польша выиграла — 3:2.
Кто фаворит
Букмекеры не сомневаются в успехе действующих чемпионов мира. Котировки на основное время: победа Франции — 1,35, ничья — 5,20, победа Польши — 11,50. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Франция — 1,14, Польша — 6,30.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
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