Франція — Польща: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
Черговий матч плей-офф чемпіонату світу з футболу пройде 4 грудня. Цього дня у 1/8 фіналу зіграють збірні Франції та Польщі. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку із відео повторами голів.
Франція
Команда вийшла із групи з першого місця.
Франція — Австралія — 4:1
Франція — Данія — 2:1
Туніс – Франція – 1:0
Польща
Лише за кращою різницею м’ячів поляки обійшли Мексику у своїй групі.
Мексика – Польща – 0:0
Польща – Саудівська Аравія – 2:0
Польща – Аргентина – 0:2
Історія зустрічей
Національні команди зіграли між собою 16 поєдинків. 8 перемог у Франції, 3 матчі виграла Польща, ще 5 поєдинків завершились у нічию.
Лише одного разу збірні зустрілися на чемпіонаті світу. 1982 року Польща виграла — 3:2.
Хто фаворит
Букмекери не сумніваються в успіху чинних чемпіонів світу. Котирування на основний час: перемога Франції – 1,35, нічия – 5,20, перемога Польщі – 11,50. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Франція – 1,14, Польща – 6,30.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
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