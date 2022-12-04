Франція — Польща: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

Черговий матч плей-офф чемпіонату світу з футболу пройде 4 грудня. Цього дня у 1/8 фіналу зіграють збірні Франції та Польщі. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку із відео повторами голів.

Франція

Команда вийшла із групи з першого місця.

Франція — Австралія — 4:1

Франція — Данія — 2:1

Туніс – Франція – 1:0

Польща

Лише за кращою різницею м’ячів поляки обійшли Мексику у своїй групі.

Мексика – Польща – 0:0

Польща – Саудівська Аравія – 2:0

Польща – Аргентина – 0:2

Історія зустрічей

Національні команди зіграли між собою 16 поєдинків. 8 перемог у Франції, 3 матчі виграла Польща, ще 5 поєдинків завершились у нічию.

Лише одного разу збірні зустрілися на чемпіонаті світу. 1982 року Польща виграла — 3:2.

Хто фаворит

Букмекери не сумніваються в успіху чинних чемпіонів світу. Котирування на основний час: перемога Франції – 1,35, нічия – 5,20, перемога Польщі – 11,50. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Франція – 1,14, Польща – 6,30.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

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