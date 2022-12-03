Франція — Польща: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Чинні чемпіони світу зіграють проти найкращого форварда світу

У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться матч 1/8 фіналу Франція — Польща. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри Франція — Польща.

Поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу Франція — Польща можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, а також у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" і т.д.).

Гра на виліт відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок поєдинку о 17:00 за київським часом. Зазначимо, переможець цього протистояння зіграє з переможцем дуелі Англії та Сенегалу, які зіграють також у неділю (початок о 21:00).

Нагадаємо, на груповій стадії ЧС-2022 французи здобули 2 перемоги. Спочатку "Триколірні" розгромили Австралію з рахунком 4:1, потім французи розправилися з Данією (2:1), і в експериментальному складі поступилися Тунісу (0:1).

Поляки, у свою чергу, розійшлися миром із Мексикою (0:0), потім розправилися зі збірною Саудівської Аравії (2:0), а в третьому турі поступилися Аргентині (0:2).