Англия - Сенегал: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Англичане даже не думают о поражении

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут очередные матч первой стадии плей-офф, в частности Англия сыграет против Сенегала.

Игра Англия — Сенегал будет доступна для просмотра в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Поединок 1/8 финала между англичанами и сенегальцами состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет на победителя матча Франция — Польша. Эта игра также пройдет в воскресенье, но начнется раньше, в 17:00.

Напомним, англичане первом туре уничтожили Иран, забив шесть голов (6:2), затем "Львы" расписали мировую с американцами (0:0), после чего разгромили Уэльс со счетом 3:0.

Сенегал, в свою очередь, стартовал с тяжелого поединка против Нидерландов (0:2), затем "Львы Теранги" справились с катарцами (3:1), после чего выбили с турнира сборную Эквадора (2:1).