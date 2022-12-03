Англія — Сенегал: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Англійці навіть не думають про поразку

У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть чергові матч першої стадії плей-офф, зокрема Англія зіграє проти Сенегалу.

Гра Англія — Сенегал буде доступна для перегляду в прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Поєдинок 1/8 фіналу між англійцями та сенегальцями відбудеться у катарському Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Переможець цього протистояння вийде на переможця матчу Франція – Польща. Ця гра також пройде в неділю, але розпочнеться раніше, о 17:00.

Нагадаємо, англійці в першому турі знищили Іран, забивши шість голів (6:2), потім "Леви" розписали мирову з американцями (0:0), після чого розгромили Уельс з рахунком 3:0.

Сенегал, у свою чергу, стартував із важкого поєдинку проти Нідерландів (0:2), потім "Леви Теранги" впоралися з катарцями (3:1), після чого вибили з турніру збірну Еквадору (2:1).