Хорватия - Марокко: букмекеры озадачили прогнозом на утешительный финал ЧМ-2022

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита в "бронзовом" матче на мундиале в Катаре

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится поединок за 3-е место, в котором сыграют хорваты и марокканцы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Марокко.

Аналитики отдают небольшое преимущество европейской команде, хотя шансы команд практически равны. Об этом сообщает Пари-Матч.

Победа хорватов оценивается коэффициентом 1,73 (вероятность 58% при марже букмекеров 3%), а успех марокканцев менее вероятен — коэффициент 2,20 (45%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Хорватия — Марокко (основное время):

Пари-Матч: (победа Хорватии 2,37 — ничья 3,55 — победа Марокко 3,10)

Игра Хорватия — Марокко пройдет в Эр-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Этот поединок можно будет посмотреть по ТВ в Украине. Добавим, что Хорватия не сумела повторить успех ЧМ-2018 (финал), а Марокко стало первой африканской и арабской страной, которая борется за медали ЧМ.

Примечательно, что Марокко и Хорватия уже играли на этом мундиале. На групповой стадии турнира команды сыграли вничью (0:0), "Атласские Львы" выиграли группу F, а европейцы заняли второе место.

Напомним, в 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия была разгромлена Аргентиной (0:3), а Марокко с боем уступило Франции (0:2). Финальный матч пройдет 18 декабря.