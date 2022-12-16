Хорватія — Марокко: букмекери спантеличили прогнозом на втішний фінал ЧС-2022

Фахівці не зуміли виділити однозначного фаворита у "бронзовому" матчі на мундіалі в Катарі

У суботу, 17 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться поєдинок за 3 місце, в якому зіграють хорвати та марокканці. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Марокко.

Аналітики віддають невелику перевагу європейській команді, хоч шанси команд практично рівні. Про це повідомляє Парі-Матч.

Перемога хорватів оцінюється коефіцієнтом 1,73 (ймовірність 58% при маржі букмекерів 3%), а успіх марокканців менш ймовірний коефіцієнт 2,20 (45%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Хорватія — Марокко (основний час):

Парі-Матч: (перемога Хорватії 2,37 — нічия 3,55 — перемога Марокко 3,10)

Гра Хорватія — Марокко пройде в Ер-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Цей поєдинок можна буде переглянути по ТБ в Україні. Додамо, що Хорватія не зуміла повторити успіх ЧС-2018 (фінал), а Марокко стало першою африканською та арабською країною, яка дійшла до півфіналу ЧС.

Примітно, що Марокко та Хорватія вже грали на цьому мундіалі. На груповій стадії турніру команди зіграли внічию (0:0), "Атлаські Леви" виграли групу F, а європейці посіли друге місце.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу ЧС-2022 Хорватія була розгромлена Аргентиною (0:3), а Марокко з боєм поступилося Франції (0:2). Фінальний матч відбудеться 18 грудня.