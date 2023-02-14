"Брюгге" - "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Украинец Роман Яремчук может сыграть против бывшей команды

В среду, 15 февраля, "Брюгге", за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, проведет домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".

В прямом эфире в Украине матча покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый матч 1/8 финала "Брюгге" — "Бенфика" начнется в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая текстовая трансляция поединка, в ходе которого у нас на сайте оперативно будут добавлены видео голов и видеообзор встречи. Добавим, что ответная игра между клубами пройдет 7 марта в Португалии.

Примечательно, что Яремчук перешел в "Брюгге" именно из "Бенфики". Украинец получил уникальный шанс показать бывшей команде, чего он стоит на самом деле. Однако букмекеры считают именно португальцев безоговорочными фаворитами противостояния.

Ранее сообщалось, что украинские и российские футболисты подрались в турецком отеле. Позднее в сети появилось небольшое видео "махача". ФК "Минай", игроки которого избили россиян, сделал официальное заявление.