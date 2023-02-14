"Брюгге" — "Бенфіка": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Українець Роман Яремчук може зіграти проти колишньої команди

У середу, 15 лютого, "Брюгге", за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук, проведе домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти "Бенфіки".

У прямому ефірі в Україні матчу покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перший матч 1/8 фіналу "Брюгге" — "Бенфіка" розпочнеться о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма текстова трансляція поєдинку, під час якого у нас на сайті оперативно буде додано відео голів та відеоогляд зустрічі. Додамо, що гра-відповідь між клубами пройде 7 березня в Португалії.

Цікаво, що Яремчук перейшов у "Брюгге" саме з "Бенфіки". Українець отримав унікальний шанс показати колишній команді, чого він вартий насправді. Проте букмекери вважають саме португальців беззаперечними фаворитами протистояння.

Раніше повідомлялося, що українські та російські футболісти побилися у турецькому готелі. Пізніше в мережі з’явилося невелике відео "махача", а закарпатський футбольний клуб "Минай", гравці якого побили росіян, зробив офіційну заяву.