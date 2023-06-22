Сборная выиграла сразу шесть наград

Украина с шестью наградами возглавила медальный зачет Европейских Игр после первого же дня их розыгрыша.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. По итогам 22 июня Сине-желтые выиграли четыре золота и две бронзы.

Сразу две медали высшей пробы украинцы завоевали в командных соревнованиях на дистанции 500 метров в гребле где Людмила Лузан и Валерия Терета были лучшими в каноэ-двойках, а Олег Кухарик и Игорь Трунов — в байдарках-двойках.

Также украинцы достигли успеха в прыжках в воду, где команду в миксте представляли Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа.

Единственное индивидуальное золото по итогам дня Украине принесла каратистка Анжелика Терлюга в кумите до 55 кг, где в финале она победила представительницу Болгарии Ивет Горанову.

Наконец, бронзовые медали за Украину выиграли Елена Костевич в пулевой стрельбе с пневматического пистолета (10 метров) и Никита Филипов в карате (до 60 кг).

Европейские Игры проходят в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) польские власти не допустили к участию представителей стран-агрессоров.

Европейские игры 2023 года будут доступны для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах.

Положение национальных команд в медальном зачете на континентальном первенстве доступны на сайте "Телеграф". Ранее диктатор рф владимир путин принял решение о проведении международных Игр дружбы в 2024 году. Примечательно, что соревнования пройдут в россии сразу же после Олимпийских игр в Париже.